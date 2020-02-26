HMD Global готовит музыкальный телефон Nokia 5310 XpressMusic

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В 2007 году свет увидел телефон Nokia 5310 XpressMusic, который получил музыкальную составляющую и позиционировался как молодежное решение. Здесь предложили стильный для того времени дизайн и добавили отдельный звуковой чип. В целом получился неплохой аппарат, не лишенный недостатков, но имеющий ряд достоинств и его неплохо покупали.

Компания HMD Global, которая вернула марку Nokia на рынок, никак не откажется от идеи давить на ностальгические нотки поклонников финского бренда. Очередным продуктом, который получит свое современное продолжение как раз и станет Nokia 5310 XpressMusic. Новинка уже прошла процедуру сертификации в Китае.

В плане дизайна — классическая кнопочная звонилка, но от «старичка» Nokia 5310 XpressMusic тут сохранили красные полоски, которые выделяют зоны вокруг дисплея. Музыкальную направленность устройства демонстрируют фронтальные стереодинамики.

Известно, что телефон получил 2,4-дюймовый TFT-дисплей разрешением 320х240 точек, аккумулятор емкостью 1200 мАч, 8 МБ оперативной памяти, внутренний накопитель на 16 МБ и на тыльной стороне установили камеру.

Когда стоит ждать анонс сиквела Nokia 5310 XpressMusic, неизвестно.

Источник: nokiamob.net