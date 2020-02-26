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HMD Global готовит музыкальный телефон Nokia 5310 XpressMusic

26.02.2020 1551 3

В 2007 году свет увидел телефон Nokia 5310 XpressMusic, который получил музыкальную составляющую и позиционировался как молодежное решение. Здесь предложили стильный для того времени дизайн и добавили отдельный звуковой чип. В целом получился неплохой аппарат, не лишенный недостатков, но имеющий ряд достоинств и его неплохо покупали.

 

Компания HMD Global, которая вернула марку Nokia на рынок, никак не откажется от идеи давить на ностальгические нотки поклонников финского бренда. Очередным продуктом, который получит свое современное продолжение как раз и станет Nokia 5310 XpressMusic. Новинка уже прошла процедуру сертификации в Китае.

 

HMD Global готовит музыкальный телефон Nokia 5310 XpressMusic

 

В плане дизайна — классическая кнопочная звонилка, но от «старичка» Nokia 5310 XpressMusic тут сохранили красные полоски, которые выделяют зоны вокруг дисплея. Музыкальную направленность устройства демонстрируют фронтальные стереодинамики.

 

Известно, что телефон получил 2,4-дюймовый TFT-дисплей разрешением 320х240 точек, аккумулятор емкостью 1200 мАч, 8 МБ оперативной памяти, внутренний накопитель на 16 МБ и на тыльной стороне установили камеру.

 

Когда стоит ждать анонс сиквела Nokia 5310 XpressMusic, неизвестно.

 

Источник: nokiamob.net

HMD Global Nokia 5310 XpressMusic
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Ореховый Сифака
Шо, опять? ) И камера 0.3 МПкс? ))
26.02.2020 17:50
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Ed
Типичный андронюс, "добавили звуковой чип" - а по факту только стереодинамики
26.02.2020 14:33
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Игорь
Типичный говноэрудит, который мало что знает о старой Nokia 5310 XpressMusic. Главное пернуть и критиковать
26.02.2020 15:28
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HMD Global готовит музыкальный телефон Nokia 5310 XpressMusic