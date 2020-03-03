HMD Global назвала дату анонса новых смартфонов

296

HMD Global собиралась «высадиться» с десантом новинок на MWC 2020. Но вспышка коронавируса заставила компанию изменить свои планы, и она была в числе «отказников», которые добровольно решили пропустить выставку. Но затем случилось то, о чем много сказано — отмена MWC 2020.

Целый ряд компаний уже успели провести собственные пресс-мероприятия с показом новинок, дебют которых должен был состояться в Барселоне. С датой презентации своих устройств определилась и HMD Global. Сегодня менеджер по продуктам Юхо Сарвикас сообщил, что 19 марта компания намерена показать свои новинки. Само пресс-мероприятие пройдет в Лондоне.

Топ-менеджер HMD Global не стал уточнять, какие смартфоны будут показаны. По слухам, в числе дебютантов должен быть первый 5G-смартфон компании — Nokia 8.2 на базе Snapdragon 765. Ему приписывают 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, фронталку на 32 Мп, аккумулятор емкостью 3500 мАч и основную квадрокамеру с ключевым датчиком на 64 Мп.

Могут презентовать Nokia 5.1, который должен предложить батарейку на 3500 мАч, чип Snapdragon 632, 3/4 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 32/64 Гб и двойную тыльную камеру 16 Мп + 8 Мп.

Не стоит исключать и возможность анонса бюджетного Nokia 1.3, который будет работать под управлением Android Go. От смартфона ждут процессор от MediaTek, 1/8 Гб памяти, аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч, дисплей диагональю 6 дюймов и ценник 79 евро.

Источник: gizmochina.com