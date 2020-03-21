HMD Global, владелец Nokia, запускает SIM-карту с покрытием по всему миру

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В эти невеселые для людей, привыкших активно путешествовать по всему миру, концерн HMD Global, владеющий легендарным брендом Nokia, решил подсластить горькую пилюлю самоизоляции и напомнить о таком слове как роуминг. А точнее компания решила позаботиться о том, чтобы вы поскорее забыли о нем – такой вот парадокс.

HMD запускает новую программу, связанную с мобильной связью. HMD Connect, так называется этот сервис, - это SIM-карта, созданная только для передачи данных, которая может обеспечить вам доступ в Интернет в любой точке мира. Новый сервис HMD работает более чем в 120 странах и может подключаться к 600 сетям.





Принцип работы довольно прост: вы можете приобрести начальный уровень за 20 евро, который включает в себя SIM-карту, а также один «пакет данных». Эти «пакеты» обеспечат покрытие во всех 120 странах, поддерживаемых услугой, но лимит данных будет отличаться.

Пакет данных будет включать в себя 1 ГБ траффика в странах "Зоны 1", таких как США, Великобритания и Германия, а также в 41 другой стране. В странах "Зоны 2", таких как Канада, Гонконг и Мексика, где будет доступны 500 МБ, лимит, как можно понять, будет снижен наполовину, в то время как в странах "Зоны 3", таких как Пакистан, Катар и Венесуэла, лимит данных будет снижен до 250 МБ.

Сама по себе услуга не является эксклюзивной для устройств HMD/Nokia, что означает, что вы можете использовать ее независимо от того, какой смартфон вы используете.

Остается дождаться открытия границ, чтобы опробовать новый сервис от HMD.

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Источник: Android Police