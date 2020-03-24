Honor 30 будет щеголять датчиком изображения размером 1/1,3ʺ

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На данный момент в число флагманских устройств «дочки» Huawei входят Honor 20 и Honor 20 Pro. Их основными фишками стали дизайн, производительность и камеры. Похоже, что при создании преемников компания вновь сделала ставку на фотовозможности.





Сегодня пришла новость, что серия Honor 30 должна получить новейший датчик изображения Sony, оптический формат которого составляет 1/1,3ʺ и размер одного пикселя 1,2 мкм. И это один из самых больших сенсоров на рынке. Для сравнения в Samsung Galaxy S20 Ultra установлен фирменный датчик на 108 Мп с оптическим форматом 1/1,33 дюйма и размер пикселя равен 0,8 мкм.





Ожидается, что Honor 30 получит как минимум четыре модуля на тыльной стороне. Благодаря наличию инновационного датчика от Sony, камера сможет захватывать больше света и это позволит создавать приличного качества снимки с минимальным количеством шумов в условиях плохого внешнего освещения.





Что касается прочих характеристик Honor 30. То почти наверняка он получит фирменный чип Kirin 990, предложит поддержку сетей пятого поколения и быструю зарядку. Предположительно, анонс Honor 30 и Honor 30 Pro пройдет в мае, а откроет череду анонсов серии смартфон Honor 30S, премьера которого пройдет 30 марта.

Источник: mydrivers







