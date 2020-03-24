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Honor 30 будет щеголять датчиком изображения размером 1/1,3ʺ

24.03.2020 1778 2

На данный момент в число флагманских устройств «дочки» Huawei входят Honor 20 и Honor 20 Pro. Их основными фишками стали дизайн, производительность и камеры. Похоже, что при создании преемников компания вновь сделала ставку на фотовозможности.


Сегодня пришла новость, что серия Honor 30 должна получить новейший датчик изображения Sony, оптический формат которого составляет 1/1,3ʺ и размер одного пикселя 1,2 мкм. И это один из самых больших сенсоров на рынке. Для сравнения в Samsung Galaxy S20 Ultra установлен фирменный датчик на 108 Мп с оптическим форматом 1/1,33 дюйма и размер пикселя равен 0,8 мкм.

 

Honor 30 будет щеголять датчиком изображения размером 1/1,3ʺ – фото 1


Ожидается, что Honor 30 получит как минимум четыре модуля на тыльной стороне. Благодаря наличию инновационного датчика от Sony, камера сможет захватывать больше света и это позволит создавать приличного качества снимки с минимальным количеством шумов в условиях плохого внешнего освещения.

 

Honor 30 будет щеголять датчиком изображения размером 1/1,3ʺ – фото 2


Что касается прочих характеристик Honor 30. То почти наверняка он получит фирменный чип Kirin 990, предложит поддержку сетей пятого поколения и быструю зарядку. Предположительно, анонс Honor 30 и Honor 30 Pro пройдет в мае, а откроет череду анонсов серии смартфон Honor 30S, премьера которого пройдет 30 марта.

 

Источник: mydrivers



Honor 30 Honor
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Александр
Ничего кроме рекламы, девиз этого сайта
24.03.2020 12:04
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Максим
Идиот?
24.03.2020 12:06
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Honor 30 будет щеголять датчиком изображения размером 1/1,3ʺ