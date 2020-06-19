Honor 30 Lite: компромисс за недорого

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У компании уже есть Honor 30, еще более навороченный Honor 30 Pro, интересный Honor 30S, первый получивший чип Kirin 820. Поэтому вполне в духе производителя выпустить аппарат попроще, который назвали Honor 30 Lite. Приставка лайт уже четкий ориентир на то, что смартфон упрощали по целому ряду параметров, но все ради того, чтобы и ценник стал ниже.









Характеристики





Интернет-источники решили поделиться информацией о характеристиках Honor 30 Lite. По их сведениям, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц. И это при условии, что Honor 30 лишен такой роскоши, как экран с увеличенной частотой обновления.





В основу устройства ляжет чип Dimensity 800 с пиковой частотой 2,0 ГГц. Емкость аккумулятора равна 4000 мАч и есть поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Разрешение фронталки составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили три датчика на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Работать Honor 30 Lite будет под управлением Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.1 и, естественно, без сервисов Google.





О времени выхода смартфона на рынок ничего не сообщается. Ожидается, что дебютирует он с ценником $225.

Источник: gizmochina





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