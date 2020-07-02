Honor 30 Lite показали на официальном промо-видео. Презентация смартфона ещё не состоялась
Совсем скоро состоится презентация двух новых смартфонов Honor — Honor X10 Max и Honor 30 Lite. Если информацию о первом компании удаётся хотя бы как-то скрывать, инсайдов о Honor 30 Lite с каждым днём становится всё больше. Сегодня в сети появилось рекламное видео, хотя официальная презентация ещё не состоялась.
Honor 30 Lite (Youth)
Посмотреть видео на YouTube можно по ссылке
Начинается ролик с упоминания наверное главной фишки устройства — 90 Гц экрана с частотой дискретизации нажатий 180 Гц. После идёт демонстрация дизайна, сканера отпечатка пальцев сбоку и цветов. Последний кадр сообщает о поддержке устройством сетей пятого поколения, но нам это было известно и до утечки.
В целом ничего нового на видео не показали, однако сам факт появления материала в сети удивляет. И ведь это не единичная история. Буквально вчера подобным образом подставилась Samsung, случайно опубликовавшая на собственном сайте рендеры не какой-то простой модели из среднего ценового сегмента, а своего грядущего флагмана Galax Note 20.
До презентации Honor 30 Lite и Honor X10 Max осталось совсем немного, так что наличие у нас практически всей информации об их характеристиках не вызывает удивления. Подробнее ознакомиться с устройствами можно в этих новостях:
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Внешний вид Honor 30 Lite слили. Будет как обычно?
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Источник: gsmarena
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