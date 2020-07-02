Honor 30 Lite показали на официальном промо-видео. Презентация смартфона ещё не состоялась

357

Совсем скоро состоится презентация двух новых смартфонов Honor —﻿ Honor X10 Max и Honor 30 Lite. Если информацию о первом компании удаётся хотя бы как-то скрывать, инсайдов о Honor 30 Lite с каждым днём становится всё больше. Сегодня в сети появилось рекламное видео, хотя официальная презентация ещё не состоялась.

Honor 30 Lite (Youth)

Посмотреть видео на YouTube можно по ссылке

Начинается ролик с упоминания наверное главной фишки устройства — 90 Гц экрана с частотой дискретизации нажатий 180 Гц. После идёт демонстрация дизайна, сканера отпечатка пальцев сбоку и цветов. Последний кадр сообщает о поддержке устройством сетей пятого поколения, но нам это было известно﻿ и до утечки.

В целом ﻿ничего нового на видео не показали, однако сам факт появления материала в сети удивляет. И ведь это не единичная история. Буквально вчера подобным образом подставилась Samsung, случайно опубликовавшая на собственном сайте рендеры не какой-то простой модели из среднего ценового сегмента, а своего грядущего флагмана Galax Note 20.

До презентации Honor 30 Lite и Honor X10 Max осталось совсем немного, так что наличие у нас практически всей информации об их характеристиках не вызывает удивления. Подробнее ознакомиться с устройствами можно в этих новостях:

Раскрыты ценники всех версий Honor X10 Max﻿

Огромный Honor X10 Max на «живых» фото﻿

Внешний вид Honor 30 Lite слили. Будет как обычно?

Кто бы мог подумать – Honor 30 Lite оказался копией смартфона Huawe﻿i

Источник: gsmarena