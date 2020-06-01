Honor 30S приходит в Европу. Это ребрендинг смартфона Huawei

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﻿Honor 30S был выпущен в Китае в начале этого года и теперь, по слухам, название Honor 30S выйдет за пределы родного для компании рынка. Слово «название» подразумевает то, что, судя по рендерам, это будет совершенно другой телефон.

После продолжительного сравнения внешнего вида грядущей новинки с другими устройствами китайского техногиганта становится понятно, что перед нами Huawei nova 7 SE, также известный как Huawei P40 Lite 5G.

Хотя трудно подтвердить подлинность этих рендеров, неудивительно, что Huawei и ее суббренд снова и снова перезапускают один и тот же телефон под разными именами на разных рынках.

Сходства и различия

В спецификациях Honor 30S и Huawei nova 7 SE есть много общих моментов - одинаковый чипсет Kirin 820 со встроенным модемом 5G, 6,5-дюймовая IPS панель с разрешением Full HD+ и 16-мегапиксельная селфи-камера, находящаяся в вырезе в правом верхнем углу.

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Камеры на задней панели также имеют сходства - основной модуль на 64 Мп, 8-мегапиксельная сверхширокая камера с диафрагмой F/2.4 и 2-мегапиксельный датчик глубины. Но есть и отличия: Honor 30S, в отличие от его китайского тёзки, не оснащён телеобъективом на 8 Мп – его заменят 2-мегапиксельным макросенсором.

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Huawei P40 lite 5G стоит в официальной европейской рознице 400 евро. Если это же устройство поступит в продажу под брендом Honor, оно должно быть немного дешевле. Может произойти ситуация, аналогичная таковой со смартфонами Honor 20 и Huawei nova 5T – один и тот же аппарат будет доступен под двумя разными названиями на нескольких рынках.

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Источник: gsmarena