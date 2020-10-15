Honor готовит новинку Х-серии с емким аккумулятором и квадрокамерой

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В сеть слили характеристики и фото неизвестного смартфона линейки Honor X

Пока в сети активно ходят разговоры о возможной продаже Honor, сам суббренд Huawei продолжает работу над новыми устройствами. В сети появилась информация, что компания готовит к анонсу модель с кодовым именем Dingdang и модельным номером DNN-LX9, которая может стать частью линейки X. Сведения о новинке подкрепили также живыми снимками ее.

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Внешне смартфон повторяет черты каждого третьего Android-смартфона на рынке с блоком камер в форме прямоугольной площадки на тыльной стороне. В целом дизайн актуальный и приятный. Доступна новинка будет в трех расцветках: черная, зеленая и серебристая. Снимки дают понимание, что устройство получит 3,5 мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Ожидается, что это будет среднего класса мобильник с 6,67-дюймовым дисплеем и четырехкомпонентной основной камерой, где главный датчик на 48-мегапикселей. Обещают модуль NFC и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч.

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По данным источника, первой страной, где новинка будет доступна станет Россия. Прогнозируемый ценник — 18 000 рублей или эквивалент $230. Позже смартфон появится и на других рынках.

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Источник: gsmarena