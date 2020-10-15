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Honor готовит новинку Х-серии с емким аккумулятором и квадрокамерой

15.10.2020 324 0

В сеть слили характеристики и фото неизвестного смартфона линейки Honor X

Пока в сети активно ходят разговоры о возможной продаже Honor, сам суббренд Huawei продолжает работу над новыми устройствами. В сети появилась информация, что компания готовит к анонсу модель с кодовым именем Dingdang и модельным номером DNN-LX9, которая может стать частью линейки X. Сведения о новинке подкрепили также живыми снимками ее.

 

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Honor готовит новинку Х-серии с емким аккумулятором и квадрокамерой – фото 1

 

Внешне смартфон повторяет черты каждого третьего Android-смартфона на рынке с блоком камер в форме прямоугольной площадки на тыльной стороне. В целом дизайн актуальный и приятный. Доступна новинка будет в трех расцветках: черная, зеленая и серебристая. Снимки дают понимание, что устройство получит 3,5 мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

 

Honor готовит новинку Х-серии с емким аккумулятором и квадрокамерой – фото 2

 

Ожидается, что это будет среднего класса мобильник с 6,67-дюймовым дисплеем и четырехкомпонентной основной камерой, где главный датчик на 48-мегапикселей. Обещают модуль NFC и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч.

 

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Honor готовит новинку Х-серии с емким аккумулятором и квадрокамерой – фото 3

 

По данным источника, первой страной, где новинка будет доступна станет Россия. Прогнозируемый ценник — 18 000 рублей или эквивалент $230. Позже смартфон появится и на других рынках.

 

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Источник: gsmarena

Honor Honor X
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.10.2020

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Honor готовит новинку Х-серии с емким аккумулятором и квадрокамерой