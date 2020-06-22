Honor Magic 3 может предложить новацию с расположением фронталки

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Мы уже привыкли к тому, что Huawei и Honor практически одновременно штампуют смартфоны, которые повторяют друг друга за исключением пары нюансов. Но есть у «дочки» Huawei одна линейка, которая лишена близкого родства с продуктами «родителя» — Honor Magic. По слухам, в этом году мы должны увидеть Honor Magic 3.

Пионер или нет?

Концепция должна не измениться — это будет китайская супермодель с какими-то фишками. Ограничиваться программными наворотами создатели не намерены. Ходят слухи, что Honor Magic 3 предложит подэкранную камеру.

В модельном ряду эта серия концептуальная и в ее устройствах обкатываются какие-то фишки, они проходят проверку на живучесть и восприятие. Поэтому не исключено, что именно в Honor Magic 3 решат опробовать новую технологию подэкранных камер. Также ходят пророчества, что частота дисплея новинки составит модные 120 Гц.

Больше слухов

Смартфону приписывают новый 5 нм чип Kirin 1020, оперативную память LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1, стереодинамики, защиту по классу IP68, поддержку сетей 5G и беспроводную быструю зарядку мощностью 40 Вт. Но это лишь слухи, которые нуждаются в подтверждении.

Источник: gizchina

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