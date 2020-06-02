Honor Play 4 Pro протестировали в Geekbench - результаты

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Завтра в Китае пройдёт анонс серии Honor Play 4. Появившаяся в прошлом месяце в TENAA модель TNNH-AN00﻿ оказалась новым Honor Play 4 5G. Модель OXP-AN00, которая всплыла помимо TENAA ещё и в реестрах 3C и Wi-Fi Alliance, будет называться Play 4 Pro 5G. Сегодня смартфон был протестирован в бенчмарке Geekbench. Это раскрыло часть его ключевых особенностей.

Результаты

На Geekbench Honor Play4 Pro 5G набрал 751 балл в одноядерном тесте и 2773 в многоядерном. Мы также узнали, что смартфон оснащен восьмиядерным чипсетом Kirin с базовой частотой 1,86 ГГц.

Интересно, что существует две версии Kirin 990. Первая - 990 5G SoC, которая поставляется со встроенным модемом 5G, имеет базовую частоту 1,95 ГГц. Однако другой вариант без встроенного модема 5G работает на тактовой частоте 1,86 ГГц. Основываясь на списке Geekbench, можно предположить, что Honor Play4 Pro 5G скорее всего получит урезанную Kirin 990.

Помимо результатов и полученной информации о чипсете, благодаря тесту Geekbench мы теперь знаем ещё и объём оперативной памяти Honor Play 4 Pro 5G, который, напомним, будет презентован завтра. По данным Geekbench смартфон получит 8 ГБ ОЗУ. В списке спецификаций устройств также указано, что тест проводился с Android 10.

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Источник: gizmochina