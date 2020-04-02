Honor Play 4T и Honor Play 4T Pro: характеристики и дата анонса

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«Печатный станок» альянса Huawei/Honor работает на полную мощность. Почти каждый месяц выходит несколько устройств от этих компаний. Апрель насыщен на премьеры и повышенную активность проявляет суббренд Honor. Помимо анонса флагманов Honor 30 и Honor 30 Pro ожидается премьера Honor Play 4T. Компания официально подтвердила выход этой модели 9 апреля.

Любопытно, но торговая площадка JD указывает на то, что Honor Play 4T выйдет в двух версиях и самая технически заряженная может получить имя Honor Play 4T Pro. «Прошка» должна предложить экран с каплевидным вырезом и дисплейный сканер отпечатков пальцев. Тогда как базовый вариант обладает матрицей с врезанной в круглое отверстие фронталкой и традиционным дактилоскопическим датчиком на задней панели.

Спецификации Honor Play 4T включают в себя IPS-экран диагональю 6,39 дюйма разрешением HD+, 8-ядерный чип с тактовой частотой 2,0 ГГц, 4/6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64/128 Гб. Оснастили смартфон аккумулятором емкостью 4000 мАч, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой 48 Мп + 2 Мп (датчик глубины) и операционной системой Android 10.

В случае с Honor Play 4T Pro предпочтение отдано 6,3-дюймовому AMOLED-дисплею разрешением FullHD+, чипу Kirin 810, 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, а также аккумулятору на 4000 мАч. Селфи-модуль на 16 Мп и основная камера предлагает три датчика 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины). Упоминается и ОС Android 9.0 Pie, но, скорее всего, это ошибка и у смартфона будет десятая версия зеленого робота.

Источник: huaweicentral