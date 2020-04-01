Honor: у Qualcomm нет чипа для конкуренции с Kirin 820

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Пару дней назад Honor представила смартфон Honor 30S, который войдет в историю компании как первая модель с чипом Kirin 820. Это новая 7-нанометровая аппаратная платформа, которая во многом превосходит предшественника — Kirin 810. Нам еще предстоит оценить потенциал и возможности этого процессора, но сама Honor уверена, что это отличный по соотношению производительность/цена продукт.

Такую мысль высказал старший директор Honor в своем интервью средствам массовой информации. По его словам, новый чип получил ту же архитектуру, что и текущий флагманский чип Kirin 990. Он также построен с применением норм 7-нанометровой технологии, обладает встроенным 5G-модемом и это лучшее решение, которое можно найти в смартфонах с ценником в районе $352.

Более того, топ-менеджер Honor заявил о том, что Qualcomm нечего противопоставить Kirin 820. В портфолио американского чипмейкера нет прямого конкурента. Snapdragon 865 — это чип из класса флагманов, стоит он дорого и 5G-модем необходимо докупать отдельно. Поэтому сталкивать лбами его и Kirin 820 неуместно. «В 2020 году у Qualcomm не будет продукта, который будет сравним с Kirin 820», — резюмировал старший директор Honor.

Один из руководителей «дочки» Huawei также заявил о том, что цель Kirin 820 — популяризация 5G, поэтому и ценник на Honor 30S установили на него до $400. Это очень привлекательная стоимость, которая должна стимулировать спрос на эту модель.

Источник: sina