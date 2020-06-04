HTC Desire 20 Pro должен встать под знамена доступных смартфонов

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Дела HTC на рынке смартфонов можно охарактеризовать фразой «тушите свет». Но тайваньская компания не планирует оставлять смартфонный бизнес и все уже привыкли, что HTC денег на мобильных устройствах не зарабатывает, а только теряет. Какое будущее ждет HTC — большой вопрос. Но в краткосрочной перспективе ожидается релиз HTC Desire 20 Pro.









Про смартфон





В базе Google Play Console была найдена информация об этой модели. В частности, сказано, то ее оснастят чипсетом Snapdragon 665 с тактовой частотой 2,0 ГГц и видеоускорителем Adreno 640. Лицевая панель HTC Desire 20 Pro будет отдана под экран разрешением 2340х1080 пикселей и его диагональ может варьироваться в пределах 6,4 — 6,5 дюйма. В верхнем левом углу расположится круглое отверстие для селфи-камеры.









HTC Desire 20 Pro должен получить 6 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10. Основная камера удостоится системы из четырех датчиков, но их характеристики неизвестны. Можно лишь предположить, что без времяпролетной камеры (ToF) дело не обойдется.





Про цену и время выхода

Смартфон должен дебютировать нынешним летом и тогда мы узнаем и о той цене, которую запросят за него. А заодно и поймем, решится ли компания на демпинг цен ради собственного спасения.

Источник: mysmartprice







