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Компания HTC до сих пор жива. Бренд даже выпускает собственные смартфоны, пусть они теперь и не приковывают к себе такое большое внимание, как раньше. По-видимому, компания готовится представить свой первый смартфон на Android 10, он будет называться Desire 20 Pro.

До официального анонса смартфон уже появлялся в самых разных сертификационных агенствах, а этой ночью HTC официально объявили дату показа устройства. Как видно на изображении выше, бренд назначил мероприятие на 16 июня.

Что мы знаем?

Если приглядеться, на промо-изображении виден контур фронтальной камеры, которая будет находиться в правом верхнем углу новинки. Сзади нас встречает длинное, чем-то напоминающее Realme место для камер, снова на левой стороне.

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По слухам, на задней панели устройства разместятся четыре модуля камеры и сканер отпечатка пальцев. Смартфон, как и все устройства из линейки Desire, принадлежит к среднему ценовому сегменту. Он должен получить Snapdragon 660 или 665 и 6 ГБ оперативной памяти. Скорее всего, в новинке всё-таки будет присутствовать 3,5 мм разъём для наушников, а с экраном всё будет как обычно - FullHD+ 6,5-дюймовая IPS матрица.

Что вы думаете о смартфонах HTC? Помните эту легендарную компанию?

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Источник: официальный сайт HTC (на китайском), gsmarena