Huami готовит маску для лица и с ней работает Face ID

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Система Face ID — вещь крутая и интересная. Она не совершена и одну из слабых ее сторон позволил выявить коронавирус. Сегодня маска стала неизменным атрибутом ежедневного наряда многих пользователей. Но работать с Face ID, когда прикрыта большая часть лица, стало неудобно.

В этой ситуации Apple озаботилась тем, чтобы предложить в iOS специальный режим для тех, кто носит маску или респиратор. Вместо разблокировки по лицу, система сразу предлагает ввести пароль. Если кого-то не устроит этот архаичный способ, могут подыскать вариант защитной маски, не препятствующий работе Face ID.

Такой аксессуар готовится представить компания Huami, которая специализируется на производстве носимой электроники. В сеть попали изображения маски, позволяющей распознавать владельца по лицу.

Все гениальное просто. Особо хитрить и изобретать что-то инновационное не стали. Перед нами аксессуар с прозрачным щитком, через который видна нижняя часть лица. Сама маска будет изготовлена из легкого и гибкого материала, который позволит ей плотно прилегать к лицу.

Но аксессуар «умный», поэтому не обошлось без наворотов. Внутри маски имеется сменный фильтр и встроенный ультрафиолетовый излучатель для дополнительной дезинфекции. Питать работу стерилизатора будет батарейка зарядить которую можно будет через порт USB Type-C. Когда этот аксессуар увидит свет, не сообщается.

Источник: gizmochina