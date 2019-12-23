Huawei: альтернативы ряда сервисов Google появятся уже в конце декабря

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До конфликта между Huawei и США мало кто из пользователей задумывался над тем, а какие вариации Android существуют. По большому счету у производителей электроники есть два варианта для выбора. Прежде всего, это базовая версия, в которой нет сервисов от Google и поддержки магазина приложений. Другая вариация — с GMS (Google Mobile Services), которая предлагает поддержку большинства приложений для Android, а также в наличии магазин приложений и фирменные утилиты Google.









После того, как китайская компания по прихоти Белого дома оказалась в черном списке неугодных, она не смогла оформить для ряда своих смартфонов лицензию у Google на Android с GMS. Как результат — она вынуждена устанавливать на свои устройства базовый вариант операционной системы. Один из путей выхода из этой ситуации — создание собственных аналогов ключевых приложений от Google.





В этом направлении и работает Huawei. Так, в рамках встречи с разработчиками, один из топ-менеджеров компании заявил о том, что на данный момент они сотрудничают с разработчиками над созданием приложений и сервисов, которые заменят GMS на смартфонах. В глобальном масштабе армия разработчиков, которые помогают Huawei создавать собственные программы насчитывает 1 млн человек и в планах инвестировать $1 млрд в создание сервисов.









Он заявил, что на данный момент уже есть экосистема HMS (Huawei Mobile Services), куда войдут большинство ключевых приложений, таких как навигация, игры, платежная система и обмен сообщениями. А готовы они будут уже к концу декабря. Топ-менеджер компании заявляет, что пользователи не увидят сильных отличий HMS от GMS.





Источник: androidauthority.com







