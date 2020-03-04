Huawei доверит TSMC производство двух 5 нм чипов. Один из них Kirin 1020

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Тайваньский чипмейкер TSMC будет единственным производителем 5-нанометровых чипов в этом году. Основными заказчиками процессоров нового поколения станут Apple и Huawei. В частности, речь идет о чипах A14 и Kirin 1020, которые будут производиться на площадях TSMC. Кстати, Huawei выпустит в этом году два 5 нм чипа, но подробностей о втором процессоре нет.









Так, в соответствии с собственным планом, TSMC планирует начать массовое производство 5 нм процессоров в первой половине 2020 года. Пик производства аппаратных платформ придется на третий квартал нынешнего года. Связано это с тем, что по традиции Apple и Huawei представляют свои флагманы осенью. В этом году это будут семейство Huawei Mate 40 и iPhone 12.





Известно, что Kirin 1020 станет преемником Kirin 990 и его кодовое название Baltimore. Ожидается, что новый процессор станет ощутимым шагом вперед по части наращивания производительности. По слухам, прирост мощности составит внушительные 50% и достигнут он будет за счет установки процессорных ядер Cortex-A78.





Инвестиции, вложенные в свое время той же Apple в TSMC, пошли чипмейкеру на пользу. Сейчас тайваньская компания один из крупнейших производителей чипов, а также располагает теми решениями, которых нет у конкурентов. TSMC в числе тех, кто постоянно предлагает новые технологии и они востребованы.





Источник: news.mydrivers.com







