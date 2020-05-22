Huawei Enjoy Z на базе Dimensity 800 показал свою производительность

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На этой неделе Huawei объявила, что 24 мая она намерена представить смартфон Enjoy Z, который станет одним из самых доступных 5G-смартфонов в модельном ряду компании. Тогда же инсайдеры выдвинули предположение, что новинка может получить фирменный чип Kirin 820 или Dimensity 800. Похоже, что правы окажутся те, кто указывал на наличие процессора от MediaTek.

В сеть слили скриншот с испытанием Huawei Enjoy Z в бенчмарке AnTuTu. По итогам теста он смог набрать 316 328 «попугаев». И все указывает на то, что такой производительностью обладает именно Dimensity 800, ведь по результатам испытания Honor 30S на базе Kirin 820 в AnTuTu он набирает чуть больше 375 тысяч баллов. Что касается Dimensity 800, то в плане мощности он будет сродни Kirin 810 и Snapdragon 765.

Также синтетический тест дает понимание, что Huawei Enjoy Z предложит 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128 Гб и операционную систему Android 10. Естественно, что здесь предложат версию зеленого робота без предустановленных сервисов Google.

Напомним, что Dimensity 800 создан с применением 7-нанометровой технологии и обладает встроенным 5G-модемом. В его активе восемь вычислительных ядер, по четыре Cortex-A55 и Cortex-A76. За обработку графики ответственен ускоритель Mali-G57.

По слухам, в будущем Huawei планирует больше закупить чипов у MediaTek. На данный момент компания ведет переговоры с тайваньским чипмейкером на предмет увеличения портфеля заказов. В числе компаний, у которых Huawei может приобретать мобильные процессоры, значится и китайская Ziguang Zhanrui, которая производит SoC UNISOC.

Источник: antutu



