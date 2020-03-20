Huawei готовит утилиту для поиска и установки приложений в обход Google Play

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С тех пор как Google запретила Huawei устанавливать свои сервисы на смартфоны, китайская компания активно трудится над созданием альтернативной экосистемы приложений. Кроме того, она заручилась поддержкой Oppo, Vivo и Xiaomi в деле создания аналога Play Store и выделяет не менее $1 млрд для вознаграждения разработчиков, создающих софт для ее экосистемы.

Но технологическому гиганту понадобится время, чтобы довести до ума собственные сервисы и приложения, а также добиться разнообразия. Тем временем пользователям устройств Huawei без сервисов Google приходится самостоятельно шерстить просторы Интернета в поисках нужных приложений. Компания это понимает и решила упростить процедуру поиска нужных утилит.

На данный момент готовится к выходу приложение AppSearch как инструмент комфортного поиска и загрузки программ, которых нет в фирменном магазине приложений AppGallery. В качестве примера приложений, которые пользователи смогут найти и установить при помощи AppSearch, приводится Instagram, Twitter и Facebook.

Утилита ищет и устанавливает приложения из других маркетплейсов, а не из официального магазина Play Store. В частности, речь идет о Amazon, APKPure, APKMirror и APKMonk, а также о любом сайте загрузки, связанном с соответствующим приложением.

В ближайшее время AppSearch будет доступен в 13 странах мира и в список избранных на данный момент не попали Россия, Украина и Казахстан. Новая утилита стала объектом пристального внимания со стороны Google, и ее специалисты пытаются выяснить, отвечает ли она нормам действующего законодательства США.

Источник: forbes