Huawei хочет отпочковать линейку Nova в отдельный суббренд?

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Три года назад Huawei решила, что надобно ей как-то задобрить молодежную аудиторию и на свет появилась линейка смартфонов Nova. По факту мобильные устройства этой серии нельзя назвать шедевральными, лучшими из себе подобных или откровенно провальными. Они красивые, надежные, с неплохой производительностью и камерами, но переоцененные.





Тем не менее, аппараты линейки Nova достаточно популярны у себя на родине, поэтому компания намерена и дальше развивать ее, добавляя в нее еще и другие устройства. О таком развитии семейства поведал один из инсайдеров. С его слов, в серии Nova появятся беспроводные наушники, смарт-часы и прочие умные гаджеты. Кстати, у компании уже есть динамик Nova Mini.





Если развитие линейки пойдет по такому сценарию, то не исключено, что впоследствии мы увидим рождение очередной «дочки» и имя ей будет Nova.

В этом году Huawei была плодовита, и серия Nova пополнилась пятью новыми смартфонам, среди которых выделяется версия Nova 6 5G, ставшая первым устройством компании среднего уровня с поддержкой 5G. В довершении эта модель еще и возглавляет рейтинг лучших селфифонов по версии DxOMark.





Источник: gizmochina.com



