Huawei хочет видеть фирменные сервисы Google в магазине AppGallery
Сегодня главная трагедия бытия смартфонов Huawei — отсутствие магазина приложений и сервисов от Google. Можно извернуться и накатить целый ряд утилит, но далеко не все готовы платить немалые деньги за смартфон, который еще нужно доводить до привычного функционала.
Китайская компания со своей стороны ищет различные обходные пути и активно вкладывается в развитие собственной экосистемы Huawei Mobile Services. Но HMS еще далек от совершенства и нужно время на то, чтобы предложить адекватные альтернативные сервисы. Поэтому компания все же не теряет надежды, что США проявит благоразумие и позволит Google вернуться к сотрудничеству с Huawei.
А еще она надеется на то, что сервисы Google будут доступны в фирменном магазине приложений App Gallery, аналогично тому, как в Apple App Store можно найти Google-сервисы. Об этом в интервью изданию CNBC заявил председатель Huawei Эрик Сюй.
Не стал топ-менеджер компании скрывать того факта, что санкции США больно ударили по ним. Так, за прошлый год Huawei недосчиталась $10 млрд выручки.
Если в Китае у компании дела идут хорошо, то вот за пределами домашнего рынка спрос на ее продукты упал. А в условиях пандемии коронавируса и надвигающего глобального экономического кризиса, 2020 год будет очень тяжелым для Huawei, и она рискует потерять свои позиции на рынке. Чтобы минимизировать потери из-за падения спроса на смартфоны, китайцам нужны сервисы Google.
Источник: cnbc
То же и через доллары. Любую компанию или даже страну могут сейчас обвалить через долларовые санкции.
Вы сами написали - СВЕРХДЕРЖАВА.
Есть к чему стремиться другим недодержавам.