Где купить дешевле?

Huawei хочет видеть фирменные сервисы Google в магазине AppGallery

01.04.2020 1348 4

Сегодня главная трагедия бытия смартфонов Huawei — отсутствие магазина приложений и сервисов от Google. Можно извернуться и накатить целый ряд утилит, но далеко не все готовы платить немалые деньги за смартфон, который еще нужно доводить до привычного функционала.

 

Huawei хочет видеть фирменные сервисы Google в магазине AppGallery – фото 1

 

Китайская компания со своей стороны ищет различные обходные пути и активно вкладывается в развитие собственной экосистемы Huawei Mobile Services. Но HMS еще далек от совершенства и нужно время на то, чтобы предложить адекватные альтернативные сервисы. Поэтому компания все же не теряет надежды, что США проявит благоразумие и позволит Google вернуться к сотрудничеству с Huawei.

 

Huawei хочет видеть фирменные сервисы Google в магазине AppGallery – фото 2

 

А еще она надеется на то, что сервисы Google будут доступны в фирменном магазине приложений App Gallery, аналогично тому, как в Apple App Store можно найти Google-сервисы. Об этом в интервью изданию CNBC заявил председатель Huawei Эрик Сюй.

 

Не стал топ-менеджер компании скрывать того факта, что санкции США больно ударили по ним. Так, за прошлый год Huawei недосчиталась $10 млрд выручки.

 

Если в Китае у компании дела идут хорошо, то вот за пределами домашнего рынка спрос на ее продукты упал. А в условиях пандемии коронавируса и надвигающего глобального экономического кризиса, 2020 год будет очень тяжелым для Huawei, и она рискует потерять свои позиции на рынке. Чтобы минимизировать потери из-за падения спроса на смартфоны, китайцам нужны сервисы Google.

 

Источник: cnbc

AppGallery Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
igor777
США, сегодня единственная сверхдержава, которая благодаря своему влиянию, через самые значимые вещи - доллары и интернет имеет возможность делать все что хочется и не нести никакой ответствеености за это. И политически и экономически. У них полный контроль интернета через ОС android, ios, windows, поисковик googe, браузер chrome, соц сети Facebook, Instagram и т. д. Все это принадлежит американским компаниям. Любой клик в смартфоне или ПК проходит через США. Захотят завтра отключат целую страну от этих сервисов. И будет то же что с Huawei.
То же и через доллары. Любую компанию или даже страну могут сейчас обвалить через долларовые санкции.
01.04.2020 21:20
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Roman
igor777, и что?
Вы сами написали - СВЕРХДЕРЖАВА.
Есть к чему стремиться другим недодержавам.
01.04.2020 21:39
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Игорь
Мне кажется, что Хуавею стоит продвигать отсутствие сервисов Гугл как некую фишку, преимущество их смартфонов и планшетов.
01.04.2020 21:10
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ВАТМАН
проса или спроса? Пишите уже без ошибок администраторы.
01.04.2020 19:35
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Huawei хочет видеть фирменные сервисы Google в магазине AppGallery