Huawei и Honor объявили о датах онлайн-презентаций

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Ассоциация GSMA в этом году приняла решение отказаться от проведения MWC 2020. Главная причина — вспышка коронавируса. Само решение было принято всего за полторы недели до старта выставки и явно далось не легко организаторам. Убыток из-за отказа проводить MWC 2020 мог составить более 220 млн евро.









Huawei и Honor были в числе тех, кто собирался принять участие в выставке и не отказывались приехать в Барселону несмотря на эпидемию. Не намерены они менять свои планы и сейчас, но формат мероприятия изменен. Huawei объявила, что 23 февраля она проведет онлайн-конференцию на английском языке, которую смогут посмотреть все желающие. Следом за родительским брендом свою видеоконференцию организует и Honor. Пройдет она 24 февраля.

Какие именно устройства компании намерены показать, не сообщается. Но с большой долей вероятности задавать тон всей конференции Huawei будет технология 5G, а также производитель покажет усовершенствованный вариант складного смартфона — Huawei Mate Xs.





Известно, что одним из главных отличий новинки от первой модели станет фирменный чип Kirin 990 5G. Компания также обещает, что новинка получит усовершенствованный шарнирный механизм.





Источник: twitter.com







