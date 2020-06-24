Huawei и Xiaomi в числе лучших новаторов рынка

43

Еще в 2013 году в одном из своих интервью глава подразделения потребительской электроники Ричард Ю заявил о том, что продукты Apple обречены на провал. А еще не забыл он «пройтись» по теме, что концерн из Купертино утратил технологическую хватку, он не способен на инновации. Тогда как Huawei будет теснить Apple с рынка и готова занять ее место. Ну и как, сбылись предсказания?

Успех Huawei

Да, Huawei стала могущественным противником и действительно были периоды, когда она смогла обойти Apple на том же рынке смартфонов. Она бы и дальше «давила» конкурента по многим сегментам продуктов, то тут в дело вмешался Белый дом со своими санкциями. Как и продукты Apple по-прежнему покупают охотно. А что с инновациями?

Тут Huawei также не смогла обойти Apple, но успехи ее на поприще новых технологий существенны и неоспоримы. В рейтинге международной консалтинговой компании BCG на данный момент китайская компания входит в шестерку самых инновационных компаний года. И это ощутимый скачок в топ-50 лучших инноваторов. Так, за последний год компании удалось подняться с 42 места на шестое.

Кто лидеры и где Xiaomi

Возглавляет же табель рангов самых инновационных компаний Apple, которая сумела потеснить на вторую и третью строчки Alphabet и Amazon. Четвертое и пятое место отвели Microsoft и Samsung. Впервые в топ-50 самых инновационных компаний попала и Xiaomi, занявшая 24 позицию.

Источник: tecnoandroid