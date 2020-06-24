Где купить дешевле?

Huawei и Xiaomi в числе лучших новаторов рынка

24.06.2020 43 1

Еще в 2013 году в одном из своих интервью глава подразделения потребительской электроники Ричард Ю заявил о том, что продукты Apple обречены на провал. А еще не забыл он «пройтись» по теме, что концерн из Купертино утратил технологическую хватку, он не способен на инновации. Тогда как Huawei будет теснить Apple с рынка и готова занять ее место. Ну и как, сбылись предсказания?

 

Huawei и Xiaomi в числе лучших новаторов рынка – фото 1

 

Успех Huawei

 

Да, Huawei стала могущественным противником и действительно были периоды, когда она смогла обойти Apple на том же рынке смартфонов. Она бы и дальше «давила» конкурента по многим сегментам продуктов, то тут в дело вмешался Белый дом со своими санкциями. Как и продукты Apple по-прежнему покупают охотно. А что с инновациями?

 

Huawei и Xiaomi в числе лучших новаторов рынка – фото 2

 

Тут Huawei также не смогла обойти Apple, но успехи ее на поприще новых технологий существенны и неоспоримы. В рейтинге международной консалтинговой компании BCG на данный момент китайская компания входит в шестерку самых инновационных компаний года. И это ощутимый скачок в топ-50 лучших инноваторов. Так, за последний год компании удалось подняться с 42 места на шестое.

 

Кто лидеры и где Xiaomi

 

Возглавляет же табель рангов самых инновационных компаний Apple, которая сумела потеснить на вторую и третью строчки Alphabet и Amazon. Четвертое и пятое место отвели Microsoft и Samsung. Впервые в топ-50 самых инновационных компаний попала и Xiaomi, занявшая 24 позицию.

 

Источник: tecnoandroid

Huawei Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
INN 0
Зашибись рейтинг, с Макдональдс поменялись местами по инновациям )))
24.06.2020 16:28
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Huawei и Xiaomi в числе лучших новаторов рынка