Huawei ищет таланты, способные светить как звезды

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Да, именно с таким призывом обратилась китайская компании к потенциальным своим сотрудникам. Huawei запустила глобальную программу по найму персонала и обещает платить в 5 раз больше нормы. Ей нужны смелые люди, готовые «бросить вызов новому миру и погрузиться в новые знания, а также способные решить проблемы мирового уровня в будущем, расширить границы цивилизации и прогресса».

Кадры решают многое

Такие грандиозные горизонты открывает перед будущими сотрудниками «дочки» Huawei — HiSilicon. Ни много ни мало, но им придется решать глобальные задачи, и они действительно могут внести весомую лепту в становление Huawei. А все потому, что компания ищет новые таланты, которые будут трудиться на ниве полупроводниковой технологии и микросхем, архитектуры компьютерного программного обеспечения и прочих областях. Проще говоря, именно они будут причастны, прежде всего, к созданию новых чипов, которые найдут свое применение в будущих устройствах Huawei.

Ответ Белому дому

Напомним, что из-за санкций США, начиная с сентября нынешнего года, TSMC сможет поставлять чипы в адрес Huawei только с одобрения властей США. Мало кто сомневается, что соответствующую лицензию TSMC вряд ли получит и китайская компания не сможет получать аппаратные платформы от чипмейкера.

На данном этапе Huawei избрала тактику наращивания складских запасов, увеличила втрое закупку чипов у MediaTek и активно инвестирует в китайские полупроводниковые компании в попытке наладить производство конкурентных однокристальных систем на их площадях. Ходили также слухи, что Huawei попытается обойти запрет США, наладив закупку чипов у TSMC через MediaTek. Но тайваньский чипмейкер опроверг их, быть посредником в сомнительном деле он не намерен.

Источник: c114