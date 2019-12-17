Huawei Mate 30 Pro 5G обладает лучшей в мире камерой по версии DxOMark

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В рейтинге DxOMark сменился лидер. Чуть больше месяца продлилось двоецарствие Xiaomi CC9 Pro и Huawei Mate 30 Pro. Отныне вновь имеем единоличного лидера, и он из лагеря Huawei. Рейтинг лучших камерофонов возглавил Huawei Mate 30 Pro 5G, который получил средний балл 123, опередив уже упомянутые выше смартфоны от Xiaomi и Huawei на 2 балла.





Учитывая то, что Huawei Mate 30 Pro и его 5G-версия получили одинаковый набор датчиков в основной камере, стать первым смартфону позволил доработанный и оптимизированный софт. В частности, специалисты DxOMark отмечают, что аппарат с поддержкой сетей пятого поколения лучше справляется с ночной и портретной съемкой, у него лучше обстоят дела с детализацией и работой автофокуса при зуммировании.





В качестве одной из ключевых фишек камеры специалисты DxOMark отмечают новый алгоритм мультиэкспозиции для создания фото со вспышкой. В целом ребятам из известного теста понравилась цветопередача, точное целевое воздействие во всех сценариях съемки, корректный баланс белого и хороший динамический диапазон в режиме боке.









Но и без недостатков не обошлось. Так, среди недочетов отмечается не большая подсветка при ярком освещении, недостаточный баланс белого при масштабировании и затенение цветов при съемке в помещении.





Источник: dxomark.com







