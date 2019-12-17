Где купить дешевле?

Huawei Mate 30 Pro 5G обладает лучшей в мире камерой по версии DxOMark

17.12.2019 2535 4

В рейтинге DxOMark сменился лидер. Чуть больше месяца продлилось двоецарствие Xiaomi CC9 Pro и Huawei Mate 30 Pro. Отныне вновь имеем единоличного лидера, и он из лагеря Huawei. Рейтинг лучших камерофонов возглавил Huawei Mate 30 Pro 5G, который получил средний балл 123, опередив уже упомянутые выше смартфоны от Xiaomi и Huawei на 2 балла.


Учитывая то, что Huawei Mate 30 Pro и его 5G-версия получили одинаковый набор датчиков в основной камере, стать первым смартфону позволил доработанный и оптимизированный софт. В частности, специалисты DxOMark отмечают, что аппарат с поддержкой сетей пятого поколения лучше справляется с ночной и портретной съемкой, у него лучше обстоят дела с детализацией и работой автофокуса при зуммировании.

 

Huawei Mate 30 Pro 5G обладает лучшей в мире камерой по версии DxOMark


В качестве одной из ключевых фишек камеры специалисты DxOMark отмечают новый алгоритм мультиэкспозиции для создания фото со вспышкой. В целом ребятам из известного теста понравилась цветопередача, точное целевое воздействие во всех сценариях съемки, корректный баланс белого и хороший динамический диапазон в режиме боке.

 

Huawei Mate 30 Pro 5G обладает лучшей в мире камерой по версии DxOMark – фото 2


Но и без недостатков не обошлось. Так, среди недочетов отмечается не большая подсветка при ярком освещении, недостаточный баланс белого при масштабировании и затенение цветов при съемке в помещении.


Источник: dxomark.com



Huawei Mate 30 Pro 5G Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Donald Trump
Красавчеги!!!
Теперь Xiaomi, добавляют к названию СС9 pro "+", заносят ещё чемодан Dx и профит, опять все на месте и ждем очередной чемодан)))
18.12.2019 12:42
Ответить
Александр
Эти ребята лопатами в вагоны бабло насыпают...
18.12.2019 06:51
Ответить
Mirzofarkhod Suleymanov
Кто бы сомневался....
18.12.2019 05:07
Ответить
highlander
Да ну нафиг, лучше держаться подальше
18.12.2019 02:17
Ответить

telegram__banner.png
Huawei Mate 30 Pro 5G обладает лучшей в мире камерой по версии DxOMark