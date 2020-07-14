Huawei Mate 40 и Huawei Mate 40 Pro: в сеть слили характеристики и цены

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В свое время в Huawei посчитали, что у них должны быть имиджевые флагманы, предельно нашпигованные технологиями. Эту роль примерили на себя устройства серии Mate и теперь мы привыкли, что осенью компания выкатывает максимально насыщенные актуальными разработками смартфоны. На очереди Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro, сведения о характеристиках которых появились в сети.

Новый чип

Оба смартфона должны получить новый фирменный 5-нанометровый чип Kirin 1020 5G, в состав которого войдут высокопроизводительные ядра Cortex-A78 и Cortex-A77 с графикой Mali-G77 или Mali-G78, оперативную память LPDDR5, парочку динамиков и фирменную оболочку EMUI 11. Обещают наличие OLED‑матриц с частотой обновления 90 Гц, но разрешение экрана базовой версии составит FullHD+, а «прошки» — QuadHD+.

Мощная зарядка и продвинутые камеры

Разрешение селфи-камеры Huawei Mate 40 может составить 24 Мп, а у Huawei Mate 40 Pro — 32 Мп. Вполне предсказуемо, что «разведут» новинки по оснащению тыльных камер, емкости аккумуляторов и мощности зарядки. Так, в своем базовом исполнении флагман предложит тройную камеру 50 Мп + 16 Мп + телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, батарейку емкостью 4200-4500 мАч, быструю 40-ваттную зарядку и беспроводную на 27 Вт.

Huawei Mate 40 Pro должен выглядеть интереснее. Ему пророчат четверную основную камеру, где помимо главного датчика на 50 Мп, предложат перископический датчик с аналогичным разрешением и 5-кратным оптическим зумом. Мощность быстрой зарядки здесь увеличили до 66 Вт, а беспроводной до 40 Вт. Емкость аккумулятора может варьироваться в пределах 4500-5000 мАч. В числе преимуществ «прошки» упомянута защита от пыли и влаги по классу IP68, тогда как базовый вариант защищен только от брызг — IP53.

Сколько могут стоить

Источник уже и назвал ценники, которые могут запросить за смартфоны. Так, Huawei Mate 40 в своей младшей версии может быть оценен в $643 с 6/128 Гб памяти на борту. За модификации с 8/128 Гб и 8/256 Гб должны запросить $715 и $786 соответственно. Huawei Mate 40 Pro будет доступен в трех версиях: 8/128 Гб — $929, 8/256 Гб — $1000 и 12/512 Гб — $1143.

Источник: toutiao

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