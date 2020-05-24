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Huawei Mate 40 может обойти iPhone 12 по новациям аппаратной части

24.05.2020 1457 2

О Huawei сейчас пишут много. А все по причине того, что США решили не отказываться от силового давления на китайскую компанию. Новые ограничения призваны заставить, прежде всего TSMC, перед поставкой чипов в адрес Huawei запрашивать разрешение у Министерства торговли США. Это сообщение всколыхнуло волну разговоров о том, сможет ли компания выжить в нынешних условиях и стоит ли ждать появления чипа Kirin 1020.

 

Пришло известие, что несмотря на санкции США, китайцы успели разместить у TSMC значительный объем заказов, включая производство 5 нм чипа Kirin 1020. Это означает, что чипмейкер обязан будет выполнить свои обязательства по поставке уже заказанных однокристальных систем.

 

Huawei Mate 40 может обойти iPhone 12 по новациям аппаратной части – фото 1

 

Ожидается, что Kirin 1020 может стать первым 5 нм процессором, который появится в коммерческом смартфоне. Дебютировать однокристальная платформа должна в Huawei Mate 40, и он может быть первым устройством на рынке с 5 нм чипом. Необходимую фору новинка могла получить из-за отложенного релиза iPhone 12. Поговаривают, что анонс и время старта продаж нового айфона c 5-нанометровым процессором могут отодвинуть на октябрь или ноябрь нынешнего года.

 

Нам остается только дождаться осени, чтобы понять расстановку сил на рынке, и кто первым сможет выпустить смартфон на базе 5 нм чипа.

 

Источник: gsmarena

 

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Huawei Mate 40 Kirin 1020 Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
INN
Какие там у Айфона инновации?)) Пусть 5G освоят чужими руками.
24.05.2020 16:10
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Эльдар Молдахимов
уфффффффф грядет что ... что .. новинькое ,мощное и афигенооое.
24.05.2020 15:30
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Huawei Mate 40 может обойти iPhone 12 по новациям аппаратной части