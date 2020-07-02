Huawei Mate 40 станет премиумом с лучшим звуком

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Рынок телеком-оборудования и смартфонов перестал быть для Huawei «тихой гаванью». США целенаправленно и методично воздвигает барьеры, ограничивая доступ компании к технологиям и производству. Но это отнюдь не отменяет ее желания показывать новинки, включая будущий флагман Huawei Mate 40.

Флагман для аудиофилов

Последние данные говорят в пользу того, что разработка устройства завершена и это может означать, что количество слухов и утечек только усилится. Так, известный инсайдер RODENT950 поделился информацией, что Huawei Mate 40 получит парочку мультимедийных динамиков с поддержкой Dolby Atmos, один из которых должен располагаться на верхней грани.

Прочие усовершенствования

Помимо того, что компания прокачает стереозвук и камеры в новинке, она еще предложит в ней новейшую 5-нанометровeю платформу Kirin, более мощную быструю зарядку и даже есть предсказания о том, что Huawei Mate 40 станет пионером в деле реализации подэкранной камеры. Хотя тот же RODENT950 поставил под сомнение эти сведения, заявив, что фронталка будет реализована по классике, под поверхность дисплея ее не отправят.

Анонс серии Huawei Mate 40 ждут осенью, но не исключают того, что старт продаж может существенно задержаться.

Источник: twitter

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