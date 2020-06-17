Huawei Mate 40 задерживается

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Huawei приняла решение отложить запуск производства своего нового премиального смартфона. Об этом сообщило издание Asia Nikkei со ссылкой на источники, осведомленные с ситуацией. На такой шаг китайская компания вынуждена была пойти на фоне усилившегося на нее давления со стороны США. Речь идет о том, что есть все основания полагать, что, начиная с сентября, Huawei не будет получать чипы от TSMC.





Поиск выхода





На фоне происходящего, компания обратилась к поставщикам с просьбой отложить производство нового флагмана и компонентов к нему. Ей необходимо время, чтобы оценить существующую угрозу предстоящего сбоя в налаженной работе цепочки поставок. Речь идет о новой модели из серии Mate, которая должна дебютировать как Huawei Mate 40.









Ожидается, что отсрочка старта массового производства флагмана может составить не менее одного-двух месяцев. Ряд поставщиков сообщают, что Huawei попросила сделать паузу до дальнейших указаний. А это означает, что у компании до сих пор нет четкого плана решения проблемы.





Похоже, что взятый тайм-аут ей нужен для анализа уровня запасов чипов HiSilicon и поиска альтернативных поставщиков мобильных платформ. Правда, переход на другие однокристальные системы может привести к необходимости перекраивать «внутренности» и дизайн смартфона, а это займет какое-то время.





Правда, отложенный запуск массового производства флагмана вовсе не означает, что Huawei перенесет его анонс на более поздний срок. Релиз может состояться в намеченный срок, но вот старт продаж явно придется отложить.





Кроме того, ряд поставщиков сообщили, что компания сократила на третий квартал объем заказов комплектующих на 20%. Она достаточно активно скупала компоненты в первой половине нынешнего года из-за угрозы санкций США, поэтому решено сбавить обороты.

Источник: asia.nikkei







