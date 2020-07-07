Huawei Mate V: нечто новое для компании на поприще складных устройств

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О возможности выхода складных смартфонов говорили давно, но только в прошлом году такие устройства появились в своем коммерческом исполнении. Правда, все они в той или иной степени успели оскандалиться. Одним из ажиотажных продуктов стал Samsung Galaxy Fold, поспорить с которым решил Huawei Mate X. Правда, в качестве поля для битвы был выбран только рынок Китая.

Китайский вариант Galaxy Z Flip или Motorola Razr 2019

Позже Huawei представила усовершенствованный вариант складного смартфона — Mate Xs. А также в планах бросить вызов Galaxy Z Flip выпуском собственной раскладушки с гибким экраном. Речь идет о выходе Huawei Mate V, и именно с таким именем торговую марку компания недавно зарегистрировала.

Изначально высказывались предположения, что новинка дизайном будет повторять Galaxy Fold, но инсайдер RODENT950 опубликовал патентные изображения, предположительно, этого аппарата, которые говорят об обратном. Согласно им, Huawei Mate V может получить форм-фактор раскладушки, на внутренней стороне которой расположится гибкая матрица с «челкой» под фронтальную камеру и систему распознавания по лицу. На задней панели имеется приличного размера площадка для многомодульной основной камеры.

Когда может состояться премьера Huawei Mate V, информации нет.

Источник: twitter

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Huawei Mate 30 замечен в руках пользователя