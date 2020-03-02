Huawei Mate Xs: когда стоимость дисплея определяется по граммам и исходя из цены золота

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Несмотря на все проблемы, Huawei продолжает активно трудиться на рынке смартфонов. На прошлой неделе компания провела онлайн-конференцию, в рамках которой представила складной смартфон Huawei Mate Xs. Здесь в сравнении с Mate X улучшили шарнир, установили чип Kirin 990 и еще предложили двухслойную полиамидную пленку, которая защищает дисплей от внешних повреждений.





Производитель заявил, что новая пленка на 80% прочнее однослойного аналога, а ее стоимость в три раза превышает цену на золото и стоимость самого дисплейного модуля — в 4 раза.









На данный момент цена на золото в Китае составляет $64 (450 юаней), а на мировом рынке — около $52. Путем несложных подсчетов можно прийти к выводу, что грамм дисплея Huawei Mate Xs стоит в районе $208 или $256 (Китай). Сколько весит дисплейный модуль неизвестно, но стоит он явно немало.





Напомним, что Huawei Mate Xs, как и первый складной смартфон компании получил экран диагональю 8 дюйма, складывающийся наружу. В арсенале устройства аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой SuperCharge, 8 Гб оперативной памяти, флеш-модуль на 512 Гб, фирменная оболочка EMUI 10 на базе Android 10 и четырехмодульная основная камера 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп + ToF.





Источник: news.mydrivers.com







