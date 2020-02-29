Huawei начал тестирование своего поискового сервиса

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С середины 2019 года компания Huawei не выходит из «черного списка» Министерства торговли США, что лишило их возможности лицензировать Google-сервисы для новых устройств. Из-за данного обстоятельства Huawei изменила стратегию выпуска новых смартфонов, сосредоточившись на ребрендинге существующих, предварительно сертифицированных устройств. Параллельно Huawei работает над своей альтернативой Google Play Services.

Одно из приложений, отсутствующих сейчас на устройствах Huawei без Google – обычный поисковик. Однако, скоро это изменится, так как Huawei проводит бета-тестирование приложения Huawei Search.

Huawei проводит набор пользователей в ОАЭ для тестирования нового приложения Huawei Search. Файл APK прикреплен к сообщению на форуме. В отличие от Google App, которое обеспечивает доступ не только к поисковой системе Google, но и к Google Assistant и т.д., Huawei Search является базовым поисковым приложением, которое позволяет просто ввести запрос для поиска в Интернете веб-страниц, видео, новостных статей или изображений.

В приложении есть ярлык текущей погоды. Существуют также ярлыки «спорт», «конверсия единиц» и «калькулятор». В Настройках пользователь может просматривать историю поиска (или отключить ее), давать обратную связь, изменять регион и язык поиска, переключать безопасный поиск. Приложение также поддерживает темную тему.

Один из вопросов, на который пытались ответить тестировщики, - на какой поисковой системе работает Huawei Search. Пользователи не смогли найти совпадение между результатами поиска Huawei Search и результатами поиска Google, Yahoo, DuckDuckGo и Yandex. Этот факт намекает на то, что, возможно, Huawei не использует сторонний механизм поиска. На данный момент приложение кажется довольно ограниченным в своих возможностях, а сам сервис, похоже, предназначен только для использования на смартфонах Huawei.

Было бы преждевременно говорить о том, что Huawei Search является альтернативой поиску Google, но, так или иначе, интересно, в каком направлении будет двигаться бренд дальше.

Источник: consumer.huawei.com



