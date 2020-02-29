Где купить дешевле?

Huawei начал тестирование своего поискового сервиса

29.02.2020 3447 6

С середины 2019 года компания Huawei не выходит из «черного списка» Министерства торговли США, что лишило их возможности лицензировать Google-сервисы для новых устройств. Из-за данного обстоятельства Huawei изменила стратегию выпуска новых смартфонов, сосредоточившись на ребрендинге существующих, предварительно сертифицированных устройств. Параллельно Huawei работает над своей альтернативой Google Play Services.

 

Huawei начал тестирование своего поискового сервиса – фото 1

 

Одно из приложений, отсутствующих сейчас на устройствах Huawei без Google – обычный поисковик. Однако, скоро это изменится, так как Huawei проводит бета-тестирование приложения Huawei Search.

 

Huawei начал тестирование своего поискового сервиса – фото 2

 

Huawei проводит набор пользователей в ОАЭ для тестирования нового приложения Huawei Search. Файл APK прикреплен к сообщению на форуме. В отличие от Google App, которое обеспечивает доступ не только к поисковой системе Google, но и к Google Assistant и т.д., Huawei Search является базовым поисковым приложением, которое позволяет просто ввести запрос для поиска в Интернете веб-страниц, видео, новостных статей или изображений.

 

Huawei начал тестирование своего поискового сервиса – фото 3

 

В приложении есть ярлык текущей погоды. Существуют также ярлыки «спорт», «конверсия единиц» и «калькулятор». В Настройках пользователь может просматривать историю поиска (или отключить ее), давать обратную связь, изменять регион и язык поиска, переключать безопасный поиск. Приложение также поддерживает темную тему.

 

Один из вопросов, на который пытались ответить тестировщики, - на какой поисковой системе работает Huawei Search. Пользователи не смогли найти совпадение между результатами поиска Huawei Search и результатами поиска Google, Yahoo, DuckDuckGo и Yandex. Этот факт намекает на то, что, возможно, Huawei не использует сторонний механизм поиска. На данный момент приложение кажется довольно ограниченным в своих возможностях, а сам сервис, похоже, предназначен только для использования на смартфонах Huawei.

 

Было бы преждевременно говорить о том, что Huawei Search является альтернативой поиску Google, но, так или иначе, интересно, в каком направлении будет двигаться бренд дальше.

 

Источник: consumer.huawei.com

 


Huawei
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 29.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 6
 
INN
В моем регионе Гугл хуже Яндекс работает. А картой 2гиз пользуюсь, так что как то по барабану Гугл, да и все китайские смартфоны с Али без них приходили.
01.03.2020 15:42
Ответить
Артём Рахманов
Ну хотя бы пускай 10 андроид на все современные хоноры и хуавей пришлют. Для начала
01.03.2020 14:06
Ответить
vladimir michailov
Стоил бы как Xiaomi, я бы и без гуглов купил
29.02.2020 21:46
Ответить
Alexey Bobu
никто не сделал так много для будущего Хуавей, как сделал Трамп своими тупыми запретами
29.02.2020 17:56
Ответить
Ioniy
Трамп валенок
01.03.2020 09:50
Ответить
Михаил Кирпика
Alexey Bobu, Это точно...
01.03.2020 14:21
Ответить

telegram__banner.png
Huawei начал тестирование своего поискового сервиса