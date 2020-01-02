Huawei: наивысший приоритет на 2020 год — создание экосистемы HMS

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Среди приоритетных задач Huawei на 2020 год — запустить свой пакет сервисов и приложений Huawei Mobile Services (HMS). Об этом в своем письме, посвященном планам компании на год наступивший, сообщил глава мобильного подразделения компании Ричард Ю.





Напомним, что анонс HMS состоялся в августе прошлого года на конференции разработчиков Huawei. Новая экосистема должна компенсировать отлучение производителя от сервисов Google. В наступившем году стоит задача предложить альтернативу GMS в каждом аспекте — от отдельных программ до крупнейших сервисов.









В целом HMS должен быть очень схож с GMS‑сервисами. Кроме того, планируется создать в этом году облачную службу Huawei Terminal HMS. В настоящий момент этот сервис уже охватывает 170 стран и регионов по всему миру, а армия активных пользователей насчитывает 400 млн человек.





На данный момент Huawei настойчиво приглашает разработчиков поучаствовать в создании программ и сервисов. Заменой магазина Play Market станет App Gallery, который достаточно активно пополняется новыми приложениями. Правда, далеко не все из них качественные и многофункциональные.





Источник: news.mydrivers.com



