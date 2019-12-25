Huawei Nova 6 SE теперь доступен для покупки

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В самом начале декабря компания Huawei представила новую линейку Nova 6, в которой самой простой моделью стал Nova 6 SE. И вот сегодня наконец-то этот аппарат поступил на прилавки магазинов в Китае. Доступен он в одной модификации с 8 Гб оперативки и флеш-модулем на 128 Гб по цене $315.





В числе главных фишек Huawei Nova 6 SE стоит упомянуть квадратную основную камеру. Выбрав верхний левый угол для ее расположения, создатели обрекли новинку на то, что исполнение ее тыльного модуля многим начало напоминать камеру iPhone 11 Pro.





Напомним, что базируется смартфон на фирменном чипе Kirin 810, обладает боковым сканером отпечатков пальцев, 6,4-дюймовым дисплеем разрешением 2310х1080 пикселей и аккумулятором емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой на 40 Вт.





Для селфи предлагается модуль на 16 Мп с диафрагмой f/2.0, а у основной камеры четыре сенсора: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Руководит работой устройства фирменный интерфейс EMUI 10 на основе Android 10.









Источник: gsmarena.com







