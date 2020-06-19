Huawei обучили робота разборке смартфонов

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Huawei одна из тех компаний, кто активно продвигает идею автоматизации ряда процессов и на смену людям приходят роботы. Так, в этом году в одном из торговых центров в Китае компания открыла полностью автоматизированную точку по продаже устройств, где весь персонал — роботы. Как оказалось, стремится Huawei снизить зависимость от человеческого фактора и при ремонте смартфонов.

Быстро и безопасно

Так, сегодня один из топ-менеджеров компании похвастался новым творением — автоматизированной платформой для разборки. Ее работа строится на трех китах: безопасный нагрев, бесшовная разборка и эффективное обслуживание. Сам аппарат изготовлен с применением адсорбирующих материалов и в своей работе полагается на двухуровневую систему контроля температуры, которая работает в режиме реального времени. В ходе демонтажа риск перегрева устройства сведен до минимума, а сам процесс разборки занимает не более 6 минут.

Huawei не стала уточнять, работают ли эти автоматические стенды в авторизированных центрах компании или только планируется их ими оснастить. Вся эта история с автоматизированной установкой больше имиджевая и свидетельствует о том «до чего дошел прогресс».

Источник: sohu

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