Huawei обвиняют в промышленном шпионаже и краже секретов

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Начиная с 2012 года США последовательно обвиняют Huawei в шпионаже. Китайская компания с честью выдерживает все нападки и утверждает, что у правительства США нет доказательств для таких обвинений. Тем не менее, правоохранительные органы США регулярно сообщают, что китайская компания поймана с поличным.

В минувший четверг Министерство юстиции США направило в суд восточного округа Нью-Йорка обвинительный акт. В нем идет речь, что на протяжении десяти лет китайский техногигант и две его дочерние компании прибегали к мошенническим схемам и вымогательству с целью присвоения технологий, созданных американскими компаниями.

Речь идет о промышленном шпионаже против 6 американских компаний. В обвинительном акте их имена не названы, но источники, знакомые с расследованием указывают на такие компании как Cisco Systems, Motorola Solutions, Fujitsu, Quintel Technology, T-Mobile и CNEX Labs.

В заявлении Министерства юстиции США говорится о том, что Huawei незаконно присвоила себе интеллектуальную собственность, включая технологию антенн и тестирования роботов, исходный код и инструкции по эксплуатации в части беспроводных технологий.

Говорится и о том, что в Huawei действовала программа премиальных, которые начислялись сотрудникам компании за достижения в области промышленного шпионажа. Денежные вознаграждения и бонусы получали те работники, которым удавалось выведать у конкурентов какую-то коммерческую или конфиденциальную информацию, имеющую ценность для Huawei. Конкретная сумма премиальных зависела от ценности и объема добытых сведений.

Интересно, что все это происходит на фоне того, что администрация Белого дома вот уже в четвертый раз откладывает введение санкций против Huawei. На этот раз отсрочка составила 45 дней и будет действовать до апреля нынешнего года.

Источники: nytimes﻿, appleinsider, thehill