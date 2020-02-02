Huawei объявляет ценовую войну конкурентам? Такая цена на Huawei P40 выглядит приятной

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В конце марта состоится премьера семейства Huawei P40, и по прогнозам Эвана Бласса презентация пройдет 26 марта. А этот поставщик утечек ошибается редко. Уже сейчас строят прогнозы о том, что судьба у новинок за пределами Китая может быть незавидной. А все по причине отсутствия привычных Google-сервисов.

В этой непростой ситуации компания может видеть выход в ценовом демпинге. В сети уже мелькали предсказания, что ценники на Huawei P40 и Huawei P40 Pro на глобальном рынке могут мало чем отличаться от китайских или будут на уровне тех, что просили за предшественников. Тогда не было конкретики в плане цифр и вот сейчас названа примерная стоимость одного из флагманов.

Так, сообщается, что стоимость Huawei P40 может стартовать с отметки 599 евро. Для сравнения скажем, что за Huawei P30 в прошлом году просили от 799 евро, а за Huawei P30 Pro — от 999 евро. Если этот прогноз в итоге сбудется, то у Huawei P40 с таким ценником есть шанс завоевать лояльность у пользователей на глобальном рынке.

По предварительной информации, Huawei P40 предложит OLED‑дисплей, чип Kirin 990, аккумулятор емкостью не менее 4000 мАч с поддержкой фирменной быстрой и беспроводной зарядки, минимум 6 Гб оперативки, основную тройную камеру и ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10.

Источник: mydrivers

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