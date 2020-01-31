Huawei открещивается от заявления «нет возврата к Google-сервисам»?

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Заявление главы австрийского представительства Huawei Фреда Ванфея, которое он сделал в интервью изданию Der Standard, произвело вчера эффект разорвавшейся бомбы. Ведь топ-менеджер заявил о том, что китайская компания хочет обрести независимость и не вернется к Google-сервисам даже если санкции США будут сняты.









Но уже сегодня Huawei включила заднюю. То ли топ-менеджер компании сболтнул лишнего, то ли его слова были неправильно истолкованы. Но пиар-служба компании решила внести ясность. Так, в письме, отправленном в адрес изданий The Verge и Der Standard, сказано:





«Открытая экосистема Android, включая GMS (Google Mobile Services) является приоритетной для нас. Ведь именно она помогла нам стать вторым в мире производителем по поставкам смартфонов».









Похоже, что компания отказывается от слов главы австрийского подразделения и демонстрирует прежнюю приверженность Android, а также сервисам от Google. Со своей стороны, редактор издания Der Standard, который брал интервью у Фреда Ванфея, через Twitter сообщил о том, что он неоднократно задавал напрямую вопрос топ-менеджеру о будущем Google-сервисов на смартфонах Huawei.





И каждый раз он слышал ответ, что компания не намерена возвращаться к работе с Google, даже если запрет США будет снят. Но Huawei уже не раз отказывалась от заявлений, сказанных ее топ-менеджерами, поэтому он не удивлен таким развитием событий.





С другой стороны, если бы слова Фреда Ванфея были неправдивы, то ничего не мешало компании напрямую сказать об этом в своем заявлении. А в том виде в котором оно сделано, остается неопределенность и ощущение, что компания оставляет для себя пути для отхода.





Источник: theverge.com







