Huawei открыла «умный» магазин с роботами-продавцами

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В технологической хватке Huawei не откажешь и ее продукты с каждым годом становятся все лучше, а еще в них появляются ряд интересных и инновационных решений. Сделать прорыв компания решила еще и в розничной торговле, открыв в китайском международном центре новых разработок Wuhan Optics Valley первый магазин без продавцов в привычном понимании.





Сама точка работает круглосуточно и в ее штате три робота, которые отвечают за выбор и доставку товара со склада покупателю. Таким образом компания намерена не только сэкономить на затратах по оплате человеческого труда, но и хочет привлечь внимание пользователей. По задумке, такой умный магазин может работать 7/24 и в его функционировании не должно быть сбоев из-за так называемого человеческого фактора.





Сама торговая точка оформлена в форме павильона цилиндрической формы, и он оснащен пуленепробиваемым стеклом. На данный момент ассортимент магазина состоит только из смартфонов и аксессуаров к ним.









Взаимодействовать с роботами-продавцами предлагается посредством сенсорной панели, находящейся за пределами магазина. Кроме того, покупатели могут заказать товары онлайн, а забрать их можно в новом «умном» магазине.





На данный момент — это эксперимент. Если он окажется удачным и покажет свою жизнеспособность, Huawei откроет еще несколько аналогичных торговых точек в Китае.





Источник: telefonai.eu







