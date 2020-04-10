Huawei открывает центр для работы над собственным GPU

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О тех перипетиях, которые разворачиваются вокруг Huawei из-за гонений, устроенных ей Белым домом, сказано уже немало. Но это не мешает компании и дальше развиваться, пробовать себя в других направлениях деятельности. Так, пришло сообщение, что Huawei планирует открыть в Южной Корее исследовательский центр.

Известно, что работать в нем будут ряд сотрудников, которые ранее были частью команды Nvidia. Поговаривают, что китайская компания намерена и дальше переманивать сотрудников Nvidia, которые имеют опыт разработки серверных платформ. В стенах нового центра должны создаваться процессоры для обработки графических данных, используемые для облачных вычислений, работы нейронных сетей и машинного обучения.

По слухам, желание создать графический чип возникло у компании не вдруг. Она якобы начала работать в этом направлении еще в 2012 году. Как скоро мы увидим результаты труда нового исследовательского центра, неизвестно.

Сложно сказать, насколько устремления Huawei серьезны и действительно ли она хочет бросить вызов той же Nvidia. В любом случае будет любопытно понаблюдать, что выйдет у компании из этой затеи.

Источник: mydrivers