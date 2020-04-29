Huawei P Smart 2020: старая песня на новый лад

1015

Первые слухи о выходе Huawei P Smart 2020 появились еще осенью прошлого года. Тогда не было ясности, какой процессор получит новинка, но была надежда, что аппаратную часть производитель прокачает и на смену Kirin 710 придет Kirin 810. Но, увы, апгрейд до «сердца» устройства не доберется. Как и не коснулся он практически смартфона в целом.

По данным издания Winfuture в скором времени ожидается выход Huawei P Smart 2020 на рынок Европы и под капотом у него будет стоять 8-ядерный чип Kirin 710F. Ставка на старый процессор и Android 9.0 Pie продиктована желанием предложить поддержку Google-сервисов.

По большинству параметров Huawei P Smart 2020 будет мало чем отличаться от предшественника, а ключевые изменения коснутся лишь объема памяти, оформления тыльной камеры и на смену microUSB придет порт USB Type-C. Смартфон должны укомплектовать IPS-матрицей диагональю 6,21 дюйма разрешением 2340х1080 точек, аккумулятором емкостью 3400 мАч, 4 Гб оперативки и флеш-памятью на 128 Гб.

Камеры остались неизменны и перекочевали сюда из Huawei P Smart 2019: фронталка на 8-мегапикселей и двойная основная камера 13 Мп + 2 Мп. Имеется чип NFC, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и поддержка Bluetooth 4.2. ценник на Huawei P Smart 2020 может быть в диапазоне от 200 до 220 евро.

Источник: winfuture