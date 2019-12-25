Huawei P30 Lite (2020) может получить GMS-пакет «из коробки»

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По утверждению хорошо осведомленных инсайдеров, Huawei готовится к скорому анонсу P30 Lite (2020) в Европе. Тут бы скептикам начать писать, что модель обречена на провал, ведь, как известно, новинки от Huawei лишены такого преимущества как Google–сервисы.

Но не стоит спешить с выводами. Техно-шпионы утверждают, что Huawei P30 Lite (2020) получит пакет GMS. Провернуть такой «финт» позволил тот факт, что новинка станет лишь немного усовершенствованной версией Huawei P30 Lite, который в свое время успел пройти сертификацию у Google до того, как компания попала в черный список правительства США.





Остается только понять, какие же улучшения предложит Huawei P30 Lite (2020) по сравнению с предшественником. Учитывая то, что новинке нужно максимально быть схожей с оригинальным Huawei P30 Lite, ждать чего-то кардинально нового не стоит.





Напомним, что в мае 2019 года Министерство торговли США внесло Huawei в список неблагонадежных компаний, сотрудничество с которыми возможно только с одобрения ведомства. Google проявила законопослушность и перестала предоставлять лицензии с пакетом собственных сервисов и служб для новых смартфонов Huawei.





В качестве обходного варианта китайская компания готовится адаптировать проприетарную ОС HarmonyOS для работы на мобильных устройствах, а также создает собственную экосистему с Huawei Mobile Services (HMS). Создавать собственные сервисы компании помогает миллион разработчиков по всему миру и до конца нынешнего года должны заработать собственный мессенджер, навигационный сервис и появится больше игр.





Источник: mysmartprice.com







