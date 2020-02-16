Huawei P40 Pro должен получить датчик Sony IMX700 для конкуренции с Samsung Galaxy S20 Ultra

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На этой неделе Samsung представила свой датчик нового поколения ISOCELL Bright HMX1 на 108 Мп, который установили в Galaxy S20 Ultra. Это 1/1,33-дюймовый сенсор с размером пикселя 0,8 мкм и его фишкой стала технология Nonacell, объединяющая 9 смежных пикселей по схеме 3х3 в один большой на 2,4 мкм.

Как ожидается, готовит свой ответ на этот модуль компания Sony. И речь о датчике Sony IMX700.

Новинка будет представлять собой сенсор на 52-мегапикселя и в нем найдет свое применение цветовой фильтр RYYB. Его размер составит 1/1,33 дюйма и ключевой фишкой станет группировка 16 пикселей в один по схеме 4х4. Таким образом будет достигнута имитация одного большого пикселя размером до 4,48 мкм. В теории это должно повысить качество изображений, создаваемых при недостаточном внешнем освещении.

Первым смартфоном, который получит датчик Sony IMX700 станет Huawei P40 Pro. Помогать ему станет широкоугольный модуль на 40 Мп, ToF-датчик и телеобъектив с перископом для 10-кратного оптического зума.

Напомним, что премьера серии Huawei P40 должна состояться 26 марта. В нее войдут два флагмана с фирменным чипом Kirin 990, OLED-панелями, с минимум 8 Гб оперативной памяти, поддержкой быстрой и беспроводной зарядки, а также должны предложить аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч.

Источник: mydrivers