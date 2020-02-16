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  • Huawei P40 Pro должен получить датчик Sony IMX700 для конкуренции с Samsung Galaxy S20 Ultra

Huawei P40 Pro должен получить датчик Sony IMX700 для конкуренции с Samsung Galaxy S20 Ultra

16.02.2020 1347 2

На этой неделе Samsung представила свой датчик нового поколения ISOCELL Bright HMX1 на 108 Мп, который установили в Galaxy S20 Ultra. Это 1/1,33-дюймовый сенсор с размером пикселя 0,8 мкм и его фишкой стала технология Nonacell, объединяющая 9 смежных пикселей по схеме 3х3 в один большой на 2,4 мкм.

 

Как ожидается, готовит свой ответ на этот модуль компания Sony. И речь о датчике Sony IMX700.

 

Huawei P40 Pro должен получить датчик Sony IMX700 для конкуренции с Samsung Galaxy S20 Ultra – фото 1

 

Новинка будет представлять собой сенсор на 52-мегапикселя и в нем найдет свое применение цветовой фильтр RYYB. Его размер составит 1/1,33 дюйма и ключевой фишкой станет группировка 16 пикселей в один по схеме 4х4. Таким образом будет достигнута имитация одного большого пикселя размером до 4,48 мкм. В теории это должно повысить качество изображений, создаваемых при недостаточном внешнем освещении.

 

Первым смартфоном, который получит датчик Sony IMX700 станет Huawei P40 Pro. Помогать ему станет широкоугольный модуль на 40 Мп, ToF-датчик и телеобъектив с перископом для 10-кратного оптического зума.

 

Huawei P40 Pro должен получить датчик Sony IMX700 для конкуренции с Samsung Galaxy S20 Ultra – фото 2

 

Напомним, что премьера серии Huawei P40 должна состояться 26 марта. В нее войдут два флагмана с фирменным чипом Kirin 990, OLED-панелями, с минимум 8 Гб оперативной памяти, поддержкой быстрой и беспроводной зарядки, а также должны предложить аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч.

 

Источник: mydrivers

Huawei P40 Pro Sony IMX700 Samsung Galaxy S20 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Vasily B
А нахер амолед?
16.02.2020 19:48
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INN
В теории типа объединение даёт якобы один большой пиксел, на практике хрен там, судя по эволюции зеркалок. Айфоны и Пикселы поняли.
16.02.2020 17:20
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Huawei P40 Pro должен получить датчик Sony IMX700 для конкуренции с Samsung Galaxy S20 Ultra