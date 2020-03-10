Huawei P40 Pro должен стать новым королем среди камерофонов

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Весенние флагманы Huawei в числе прочих устройств попали в условия турбулентности из-за проблем с коронавирусом. Но серия Huawei P40 все же доберется до рынка и произойдет это 26 марта.





Компания заявила, что само пресс-мероприятие пройдет в режиме видеоконференции и мы станем свидетелями очередного прорыва в мобильной фотографии.





Huawei опубликовала тизер, которым возвестила, что она намерена показать новый стандарт мобильной визуализации. А глава мобильного подразделения компании Ричард Ю пообещал значимые инновации в линейки Huawei P40.





Производитель хочет донести мысль, что в плане фото и видео новые продукты будут смотреться не просто мощно, а будут на шаг впереди конкурентов. Можно не сомневаться, что высшая ступень рейтинга DxOMark забронирована за Huawei P40 Pro.









Исходя из последних слухов, «прошка» предложит 90-герцовый дисплей, чипсет Kirin 990 5G, постоянную память стандарта UFS 3.0., емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой 40-ваттной зарядки и 27-ваттной беспроводной.





Главное конкурентное преимущество смартфона будет располагаться на тыльной стороне и это будет основная камера: 52 Мп (Sony IMX700) + 40 Мп (широкоугольный датчик, Sony IMX650) + 8 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум) + зум-камера с 10-кратным зумом + ToF-датчик.





Источник: news.mydrivers.com







