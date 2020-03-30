Huawei P40 Pro + еще и «умный термометр»

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На прошлой неделе Huawei представила свои «весенние» флагманы серии Р. В этом году компания анонсировала сразу три топовых устройства: попроще Huawei P40 и два классом выше P40 Pro и P40 Pro +. Самым технологически заряженным вышел Huawei P40 Pro +, который получил керамическую заднюю крышку и сразу пять датчиков в основной камере с поддержкой 100-кратного цифрового зума.





Как оказалось, во время презентации Plus-версии компания по каким-то причинам умолчала об одной из его фишек — он способен измерять температуру тела. То, что Huawei P40 Pro+ можно использовать в качестве «термометра» рассказал глава мобильного подразделения компании Ю Чэндун в рамках серии вопросов и ответов. Он заявляет, что за определение температуры тела отвечает основная камера, получившая уникальный алгоритм. Важно — точность показателей высока.





По словам топ-менеджера Huawei, команда, которая курирует международные продажи устройств компании, выступила против внедрения этой функции. Но китайская команда настояла на том, что такая фича полезна и эффективна.





В дальнейшем Huawei намерена работать над расширением функциональности смартфонов, оснащая их различными датчиками и сенсорами. Так, в перспективе мобильные устройства компании могут обзавестись датчиками частоты дыхания и сердечных сокращений, а также смогут определять уровень артериального давления. А помогать их работе будет искусственный интеллект.

Источник: mydrivers



