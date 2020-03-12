Huawei P40 Pro может предложить всего восемь камер

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Производители смартфонов взяли курс на увеличение количества камер. Они уверяют потребителей, что количество имеет значение. Среди тех, кто в числе первых пошел по пути наращивания камер, была и компания Huawei.









В конце месяца состоится премьера Huawei P40 Pro, который предложит пять датчиков на тыльной стороне. Но есть вероятность, что впечатлять количеством сенсоров будет и селфи-модуль.





Сегодня в сети появился тизер, который напоминает, что 26 марта состоится премьера серии Huawei P40, созданная с акцентом на камеру. На промо-плакате изображен смартфон с тройной фронтальной камерой.





Если эти сведения достоверны, то мы станем свидетелями появления первого смартфона или смартфонов, обладающих тремя сенсорами на передней панели. На уровне предположений говорят о том, что тройная селфи-камера достанется только Pro-версии.









Напомним, что по имеющейся информации Huawei P40 Pro предложит 90-герцовый OLED-дисплей диагональю 6,6 дюйма, чип Kirin 990 5G, до 12 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной и аккумулятор емкостью 4600 мАч с быстрой и беспроводной зарядками.





Задавать тон в основной камере будет главный сенсор Sony IMX700 на 52 Мп. В помощь дадут ширик на 40 Мп (Sony IMX650), ToF-датчик и два телеобъектива. Работать аппарат станет под управлением Android 10 с надстройкой EMUI 10.

Источник: mydrivers







