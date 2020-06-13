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Huawei P40 Pro не порадует любителей отличного звука. Это подтвердили DxOMark

13.06.2020 686 1

К сожалению, время идет, и неудачи никак не могут отстать от Huawei. Флагман компании этого P40 Pro и так был достаточно одиозным смартфоном из-за отсутствия Google-сервисов, но его положение спасало наивысшая позиция в рейтинге DxOMark. То есть, заплатив 1000 долларов, вы будете страдать из-за отсутствия сертификации со стороны Google, зато хоть, весьма сомнительный, рейтинг всегда будет подогревать ваше самолюбие – у вас лучшая мобильная камера в мире.

 

Huawei P40 Pro не порадует любителей отличного звука. Это подтвердили DxOMark – фото 1

 

Правда, совсем недавно DxOMark решили «пнуть лежачего» сильнее, протестировав аудиовозможности P40 Pro. Смартфон едва занял 20-е место, что сделало его одним из устройств премиум-сегмента с динамиками ниже среднего. Вот такой поворот.

 

Huawei P40 Pro набрал в общей сложности 59 баллов в тесте DxOMark Audio – похожего результата достиг Honor V30 Pro, гораздо более приятный по цене аппарат. P40 Pro плохо справился с воспроизведением звука (54 балла) с гораздо лучшими возможностями аудиозаписи (74 балла).

 

Huawei P40 Pro не порадует любителей отличного звука. Это подтвердили DxOMark – фото 2

 

В ходе теста команда DxOMark Audio обнаружила, что одиночный спикер P40 Pro уступает стерео-паре, используемой на других устройствах премиум-класса.

 

Huawei P40 Pro не порадует любителей отличного звука. Это подтвердили DxOMark – фото 3

 

Смартфон также удручил практически полным отсутствием басов и звучанием высоких частот – они расстроили тестировщиков «приглушенностью». Громкость звука также не порадовала специалистов DxOMark, как на максимальных, так и в минимальных значениях, особенно по сравнению с другими устройствами.

 

Единственная хорошая вещь в звуке P40 Pro - это характеристики тембра и почти полное отсутствие артефактов. Также смартфон порадовал возможностями записи звука – аппарат работает очень хорошо во всех случаях использования.

 

Источник: dxomark.com

Huawei P40 Pro Huawei
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 13.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Михаил Кирпика 0
Регулярно сижу в группах и читаю владельцев P40 pro и V30 pro, так вот реальные владельцы ни от каких гугл сервисов почему - то не " страдают". Повторюсь, реальные владельцы, ни от чего там не страдают. Самое забавное когда читаешь петушков которые не имеют и представления даже ни о чём, но громче всех кукарекают о том как всё плохо, что бренд умер, он мёртв. Так мёртв что второе место по продажам в мире занимает) И первое в России)И что без сервисов жизни нет, вот только есть одно но... Факты. И вот они, хоть усритесь, но говорят об обратном) Угарно читать как люди не имеюшие вообще никакого реально представления об этих устройствах, пытаются убедить владельцев таких устройств, что на самом деле всё плохо, и жизни нет)) Всё равно что девственник бы кричал о том что секс это очень плохо) Реальные владельцы, не испытывают никаких обсалютно проблем из - за отсутствия сервисов, по их же отзывам. Есть приложение Penta Search, оно качается с AppGalerry из него и качаются игры и програмы. На него есть офигенный виджет кстати на рабочий стол. Как бы кто не усирался, а жизнь без гугла есть, опять таки, по отзывам самих владельцев, а не псевдо блогеров и диванных крикунов. В группах они пишут реальные опыты использования, если кому интересно, найдите, в вк, в телеграме, и почитайте
13.06.2020 17:11
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Huawei P40 Pro не порадует любителей отличного звука. Это подтвердили DxOMark