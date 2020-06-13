Huawei P40 Pro не порадует любителей отличного звука. Это подтвердили DxOMark

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К сожалению, время идет, и неудачи никак не могут отстать от Huawei. Флагман компании этого P40 Pro и так был достаточно одиозным смартфоном из-за отсутствия Google-сервисов, но его положение спасало наивысшая позиция в рейтинге DxOMark. То есть, заплатив 1000 долларов, вы будете страдать из-за отсутствия сертификации со стороны Google, зато хоть, весьма сомнительный, рейтинг всегда будет подогревать ваше самолюбие – у вас лучшая мобильная камера в мире.

Правда, совсем недавно DxOMark решили «пнуть лежачего» сильнее, протестировав аудиовозможности P40 Pro. Смартфон едва занял 20-е место, что сделало его одним из устройств премиум-сегмента с динамиками ниже среднего. Вот такой поворот.

Huawei P40 Pro набрал в общей сложности 59 баллов в тесте DxOMark Audio – похожего результата достиг Honor V30 Pro, гораздо более приятный по цене аппарат. P40 Pro плохо справился с воспроизведением звука (54 балла) с гораздо лучшими возможностями аудиозаписи (74 балла).

В ходе теста команда DxOMark Audio обнаружила, что одиночный спикер P40 Pro уступает стерео-паре, используемой на других устройствах премиум-класса.

Смартфон также удручил практически полным отсутствием басов и звучанием высоких частот – они расстроили тестировщиков «приглушенностью». Громкость звука также не порадовала специалистов DxOMark, как на максимальных, так и в минимальных значениях, особенно по сравнению с другими устройствами.

Единственная хорошая вещь в звуке P40 Pro - это характеристики тембра и почти полное отсутствие артефактов. Также смартфон порадовал возможностями записи звука – аппарат работает очень хорошо во всех случаях использования.

Источник: dxomark.com