Huawei P40 Pro Plus наконец-то пришёл в Европу. Когда покупать?

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Новый фотофлагман от компании Huawei был анонсирован ещё в марте, даже в Китае в продажу поступил совсем недавно. Теперь смартфон уже на пути к выходу на рынке Европы, и мы уже знаем точную дату начала продаж.

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Если верить самой компании, Huawei P40 Pro Plus будет доступен для покупки как в континентальной Европе, так и в Великобритании. Продажи начнутся уже 25 июня. Цена смартфона составит 1399 евро для Европы и 1299 фунтов для Объединённого Королевства. Это, конечно очень большие деньги, но Huawei оправдывает такую цену невероятными, по её словам, возможностями камеры. Она предлагает единственный на рынке настоящий оптически десятикратный зум!

Предварительный заказ можно будет оформить уже совсем скоро.

О смартфоне

Устройство оснащёно 6,58" OLED экраном с разрешением 1200 x 2640 пикселей. Частота обновления дисплея - 90 Гц. Внутри установлен фирменный процессор компании Kirin 990 5G, смартфон не обделили модулем NFC, он также поддерживает быструю зарядку до 40 Вт и беспроводную зарядку, тоже до 40 Вт.

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Сзади установлено пять камер - 50 МП основная, 8 МП перископическая телефото с оптической стабилизацией и поддержкой 10-кратного оптического зума, 8МП телефото с приближением до 3X, 40 МП ультраширокий модуль и Time Of Flight датчик.

Доступно две комплектации памяти - 8/256 ГБ и 8/512 ГБ.

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Источник: gsmarena