Huawei P40 Pro предложит новый цвет Mint Green

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Чтобы не дать фанатам марки заскучать, Huawei регулярно меняет облик своих флагманов. При этом речь идет не только о дизайне самого корпуса, но и расцветках. Если вы захотите приобрести Huawei P40 Pro, помимо привычной цветовой палитры у вас появится возможность выбрать флагман в оливковом или мятном цвете.









Расцветка получила название Mint Green и рендер от инсайдера Эвана Бласса дает представление, как в таком исполнении будет выглядеть смартфон. Субъективно, мобильник смотрится оригинально и эффектно. Найдется немало тех, кто захочет прикупить смартфон в таком цветовом исполнении, чтобы выделиться среди сонмы однотипных устройств.









Напомним, что премьера Huawei P40 Pro должна состояться 26 марта и вместе с ней должен дебютировать Huawei P40. Pro-версии приписывают изогнутый OLED‑дисплей, чипсет Kirin 990 5G, 8/12 Гб оперативной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быструю зарядку мощностью 55 Вт и пятикамерный тыльный модуль, где главным должен быть модуль на 52 Мп. Руководить работой аппарата должна ОС Android 10 с надстройкой EMUI 10 без Google-сервисов.





В случае с Huawei P40 говорят об установке плоской OLED-матрицы, батарейки на 4200 мАч или 4500 мАч, 6/8 Гб оперативной памяти и чипе Kirin 990 5G. Помимо версий с поддержкой сетей пятого поколения предложат 4G-модификации.





Источник: twitter.com