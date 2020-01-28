Huawei P40 Pro вновь визуализировали

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Несмотря на то, что Huawei P40 Pro покажут только в конце марта, недостатка с утечками о новинке нет. Такой повышенный интерес оправдан, ведь потенциально он должен стать одним из лучших камерофонов на рынке. Особенно охотно техно-шпионы сливают нам рендеры новинки. Не остался в стороне и YouTube-канал Waqar Khan, сливший в сеть изображения Huawei P40 Pro.





Нам показали аппарат, который получил AMOLED-матрицу с изогнутыми кромками по всем четырем сторонам. Фронталка сдвоенная и врезана в овальный вырез на дисплее. Сканер отпечатков пальцев отправлен на экран.





Основная камера оформлена в виде прямоугольной площадки и такое исполнение тыльного модуля — тренд нынешнего года. Нанесен логотип Leica, как напоминание того, оптика какого производителя тут используется.





По неподтвержденной информации, Huawei P40 Pro получит пять тыльных датчиков, где ключевой разрешением 52 Мп. Обещают широкоугольный 40 Мп датчик, перископический модуль на 8 Мп, 3D ToF-сенсор и, возможно, будет модуль для макросъемки.





Ходят слухи, что флагман получит чип Kirin 990 5G, аккумулятор на 5000 мАч, до 12 Гб оперативной памяти, операционную систему Android 10 с оболочкой EMUI 10 и быструю зарядку SuperCharge мощностью 50 Вт.





Источник: gizchina.com







